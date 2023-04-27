Тело пенсионера без головы нашли в поселке в Ленинградской области

Тело пенсионера без головы нашли около озера Софино в поселке Ефимовский в Ленинградской области. Об этом 27 апреля сообщил источник «Известий».

Также уточняется, что на шее мужчины обнаружены следы от зубов животных. Пенсионера опознали, им оказался 75-летний житель поселка.

Мужчина пропал без вести еще в июне прошлого года. Тело отправили в морг для выяснения причины смерти.

Ранее, 17 апреля, человеческий череп и нижнюю челюсть обнаружили на берегу реки Рядань в городе Пикалево Ленинградской области.