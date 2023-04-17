В Ленобласти на берегу реки обнаружили человеческий череп и челюсть
Человеческий череп и нижнюю челюсть обнаружили на берегу реки Рядань в городе Пикалево Ленинградской области. Об этом сообщил источник «Известий» в понедельник, 17 апреля.
Предположительно, житель Пикалево гулял вдоль реки и нашел человеческие останки. После этого он обратился в полицию.
Череп и челюсть отправили на экспертизу. Специалисты установят причину смерти человека, чьи останки были обнаружены.
8 апреля житель Санкт-Петербурга во время прогулки обнаружил разбросанные части тела возле железнодорожной станции Сортировочная.