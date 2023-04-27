В Москве на внешней стороне 97-го км МКАД водитель въехал в стоящий автомобиль. Об этом 27 апреля сообщил столичный департамент транспорта.

«На внешней стороне 97-го км МКАД водитель въехал в стоящий автомобиль. На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено.

Ранее, 23 апреля, в результате столкновения двух иномарок в Северо-Западном тоннеле Москвы пострадали два человека. Tesla влетела в стоящий на аварийке Nissan. Водителя Nissan госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также пострадала пассажирка электромобиля — ее увезли в больницу с травмами груди.