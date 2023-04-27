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В Сочи зафиксирован всплеск фейковых объявлений о продаже жилья

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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От 34% до 50% объявлений о продаже квартир на курортах Краснодарского края фейковые, привели «Известиям» результаты собственного исследования участники рынка недвижимости.

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Южные курорты и раньше отличались подобной спецификой, но за 2023 год число фиктивных предложений существенно выросло, говорят специалисты. Это объясняется переориентацией определенного числа покупателей с приобретения недвижимости на зарубежных курортах в пользу российских.

Лидирует в этой тенденции город Сочи — там фейковыми стали около половины объявлений о продаже жилья, сообщил директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков. По его словам, количество «липовых» объявлений выросло как в социальных сетях, так и на специализированных сайтах.

«По нашим оценкам, сейчас около половины всех объявлений о продаже недвижимости в Сочи — фейковые. Одни преследуют цель привлечь внимание потенциальных покупателей, другие реализуют откровенно мошеннические схемы», — сказал он.

Подобную тенденцию фиксируют и в инвестиционной компании «Флип». По результатам мониторинга открытых источников, который провела компания, каждое третье объявление о продаже недвижимости на юге страны оказалось фиктивным. Мошенничество с недвижимостью характерно для курортных мест, но особенно остро эта проблема стоит в Сочи, подтвердили в ассоциации «Гильдия риелторов Сочи». Она усугубилась с началом курортного сезона, когда интерес россиян к покупке жилья у моря стал повышаться. Вместе с ним активизировались и мошенники, пояснили в Гильдии.

Нечистые на руку продавцы заманивают клиентов низкой ценой и хорошим расположением объектов, которых на самом деле не существует. В ряде случаев покупателей вынуждают заплатить залог за понравившуюся квартиру, но, получив деньги, продавцы исчезают.

Подробнее о схемах обмана при покупке недвижимости на юге России читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ловят на жильца: до 50% объявлений о продаже квартир в Сочи — липовые

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