Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о невозможности наступления ВСУ из-за нехватки оружия
Мир
Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга
Мир
Антонов отметил стремление США увести конфликт с РФ от своих границ
Мир
США и Южная Корея согласовали меры реагирования на ядерную угрозу КНДР
Мир
Центр по борьбе с дезинформацией опроверг информацию об инфаркте Эрдогана
Мир
Антонов указал на использование контактов с США для донесения целей СВО
Экономика
Новый указ Путина назвали ответом на грабеж Западом российских активов
Мир
Посол Антонов назвал суровыми условия содержания россиян в тюрьмах США
Экономика
Правительство выдаст 900 млрд из ФНБ на новые проекты в 2023 году
Мир
Турецкие СМИ сообщили об отмене интервью Эрдогана четырем телеканалам
Мир
Гросси присоединится к церемонии первой загрузки топлива на АЭС «Аккую»
Экономика
Экспорт газа из России может сократиться вдвое в 2023 году
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии

Роспотребнадзор начал проверку продукции Johnson & Johnson

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре, ведомство начало проверку информации о том, что продукция Johnson & Johnson может вызывать рак.

По делам их: как вернуть деньги за некачественный дорогой товар
Вероятность разрешения ситуации через суд высока, но есть риск связаться с лжеюристами

«Роспотребнадзор обратил внимание на публикацию сведений о возможных рисках, связанных с использованием присыпки. Службой организована работа по проверке достоверности этой информации в порядке, установленном федеральными законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О техническом регулировании». По итогам проверки будет принято соответствующее решение», — пояснили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Только тальк: в России подали первый иск к Johnson & Johnson

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023