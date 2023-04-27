Роспотребнадзор начал проверку продукции Johnson & Johnson

Как сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре, ведомство начало проверку информации о том, что продукция Johnson & Johnson может вызывать рак.

«Роспотребнадзор обратил внимание на публикацию сведений о возможных рисках, связанных с использованием присыпки. Службой организована работа по проверке достоверности этой информации в порядке, установленном федеральными законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О техническом регулировании». По итогам проверки будет принято соответствующее решение», — пояснили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

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