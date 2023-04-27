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В РФ подали первый иск к производителю детской присыпки Johnson & Johnson

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Фото: Global Look Press/Rafael Henrique
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«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) 26 апреля подала иск в Кунцевский районный суд Москвы к российскому юрлицу американского производителя Johnson & Johnson — ООО «Джонсон & Джонсон». Суть претензий — продажи в России детской присыпки с тальком, которая может вызывать рак. С документом ознакомились «Известия».

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В заявлении общественники просят признать противоправной и запретить реализацию этого товара в РФ, а также изъять его из оборота. Кроме того, они просят обеспечить доступ российским потребителям к компенсационному фонду в размере $8,9 млрд, который был создан компанией для выплат по искам пострадавших в США и Канаде.

В начале апреля СМИ сообщали, что Johnson & Johnson решила выделить такие средства для урегулирования исков, но организация отрицала, что ее продукт связан с заболеванием.

«ОПИ изучила заявление компании Johnson & Johnson (J&J) о выделении жителям США и Канады в качестве компенсации $8,9 млрд за причинение вреда жизни и здоровью в результате использования детской присыпки на основе талька (с содержанием асбеста) Johnson's Baby Powder. Оно подтверждает риски дальнейшего увеличения масштабов причинения вреда гражданам России в случае продолжения свободной реализации названной продукции», — говорится в исковом заявлении.

В документе уточняется, что факты наличия в присыпках J&J канцерогенного талька стали вскрываться начиная с 1970-х годов. По истечении нескольких десятилетий в основном у женщин после использования такого порошка появлялся рак яичников.

«К 2022 году количество предъявленных к J&J исков по данным фактам достигло 38 тыс. Под давлением национальных (США) и международных (ВОЗ) властей компания в 2020-м прекратила поставлять тальксодержащую продукцию в Северную Америку, а затем (август 2022-го) обязалась прекратить с 2023-го выпуск данной продукции во всем мире», — отмечается в документе.

При этом, как сообщают в ОПИ, в России эти присыпки до сих пор находятся в свободном обороте.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Только тальк: в России подали первый иск к Johnson & Johnson

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