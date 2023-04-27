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Четыре человека пострадали в результате ДТП с автобусом в Реутове

Автобус врезался в отбойник в Подмосковье, пострадали четыре человека
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Фото: t.me/reutovsos
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В подмосковном Реутове автобус чуть не вылетел с Ивановского моста в результате ДТП. В МЧС 26 апреля сообщили, что транспорт с пассажирами удержался и повис на переправе.

Отмечается, что экстренные службы города проследовали на место происшествия. По предварительной информации, из-за аварии пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Как выяснили «Известия», автобус Hyundai выполнял заказную поездку. В результате аварии на мосту из транспорта вылетели несколько человек.

Дополнительная информация уточняется.

Ранее в этот день сообщалось, что в Ульяновске в результате столкновения легковушки с маршруткой пострадал человек. На трамвайных путях маршрутный автобус «Газель» столкнулся с легковушкой Chevrolet Lacetti.

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