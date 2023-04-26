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На въездах на Крымский мост завершаются работы по модернизации пунктов досмотра

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На дорогах к Крымскому мосту завершают модернизацию пунктов досмотра. Также в преддверии курортного сезона ставят новые посты ДПС. Увеличение числа сотрудников полиции ускорит проезд машин. Зоны транспортной безопасности есть по обеим сторонам моста. Автобусы пропускают в приоритетном порядке, передает телеканал «Известия». Потоки автомобилей разделяют по количеству багажа в них. Машины направляют на электронный комплекс проверки или ручной досмотр. К разгару туристического сезона в сутки ожидают до 15 тыс. автомобилей с каждой стороны моста.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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