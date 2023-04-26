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Губит футбол не пиво

Спортивный журналист Константин Алексеев — о законопроекте по возвращению пенного напитка на стадионы
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В Госдуме считают возможным вернуться к рассмотрению законопроекта о снятии запрета на продажу пива на стадионах, который был принят в первом чтении несколько лет назад. По-хорошему темы пива на аренах не должно существовать, я считаю, уже лет 10. Мы же не обсуждаем — можно ли купить на матче чай, минералку или хот-дог, свободно делая это. А пенное чем хуже?

Да, какую-то мотивацию можно было найти в 1990-х или в начале 2000-х, когда на трибунах летали и горели кресла, а болельщиков поливали из водометов. Тогда прослеживалась логика — снизить градус агрессии на стадионах отменой продажи пива. Но с тех пор многое поменялось. И атмосфера на футболе — в том числе. Ни драк, ни скандалов. Хотя понятно, что и сейчас далеко не все зрители прошли бы алкотест — разминку и «нулевой» тайм еще никто не отменял.

Но ладно, бог с ним, — с тем, что происходило до нынешнего сезона. Кого-то могли испугать и пара зажженных файеров. Но какие аргументы можно привести против пива на футболе теперь, когда любого, у кого от пары кружек вдруг снесет крышу, тут же лишат паспорта болельщика? И проблема с ним решится раз и навсегда.

На мой взгляд, в условиях снижения посещаемости в РПЛ надо цепляться за любую возможность сделать поход на футбол более популярным. И возможность выпить пива при просмотре матча с трибуны, очевидно, является дополнительным аргументом для покупки билета. Так дайте людям такую возможность!

В среду гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин еще раз напомнил статистику чемпионата мира в России, на аренах которого янтарное продавалось: 3 млн человек на стадионах, 7 млн в фaн-зонах, эксцессов — ноль.

Продажа пива напрямую не скажется на бюджетах клубов. Например, президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что на этом его клуб за год сможет заработать 10 млн рублей.

«При наших бюджетах в $100 млн — это капля в море, — заявил он. — Вопрос в другом». Максим Митрофанов (генеральный секретарь РФС. — «Известия») отметил: «Это может повлиять на то, что болельщик придет на стадион. А это самое важное. Сколько он успеет выпить на матче? Кружку пива в подтрибунном помещении. На чемпионате мира была возможность, потому что ФИФА не запрещает. В Германии вы можете выйти с пивом на трибуны. Сделайте у нас так же. Почему мы говорим обо всем с экономической точки зрения? Болельщик может прийти на стадион, провести два часа времени. А может напиться в баре. Это лучше? Первое слушание о возвращении пива на стадионы было четыре года назад. Надо продумать, как сделать хорошо и безопасно, а не просто запретить. Давайте вообще закроем стадионы? Люди будут смотреть футбол по телевизору как в пандемию».

Тут можно только согласиться с Гинером. Такое решение обязательно отразится в лучшую сторону на посещаемости. А это — другая атмосфера на трибунах, мотивация для футболистов, качество телекартинки, привлечение спонсоров в конце концов.

Так что губит футбол не пиво. Губит футбол запрет на его продажу.

Автор — ​руководитель отдела футбола «Спорт-Экспресса», бывший руководитель пресс-службы ФК «Динамо»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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