Особый противопожарный режим введут в Пермском крае на праздники

Особый противопожарный режим будет действовать в Пермском крае с 30 апреля по 10 мая. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на главу регионального управления МЧС Александра Урусова.

На территории региона ожидаются неблагоприятные погодные условия. В течение всего мая осадки практически не ожидаются. Также синоптики прогнозируют сухое лето. На севере Пермского края особый противопожарный режим будет действовать с 27 мая по 10 июня

В зоне риска находятся 209 населенных пунктов. Жителям региона запрещено сжигать мусор и использовать пиротехнику во время развлекательны мероприятий.

Ранее сообщалось, что противопожарные ограничения ввели в городских лесах Ижевска. Местным жителям запретили разжигать костры.