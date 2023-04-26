Жителям Ижевска запретили разводить костры в лесах

Противопожарные ограничения начали действовать в городских лесах Ижевска. Соответствующее распоряжение опубликовала городская администрация.

По данным ИА «Сусанин», на природных территориях запрещено разводить костры. Ограничения будут действовать до окончания пожароопасного сезона.

Согласно прогнозам республиканского гидрометцентра, с 27 по 30 апреля в Удмуртии ожидается высокая пожароопасность лесов. Особый противопожарный режим будет действовать до 30 июня, уточняет Udm-info.ru.

С 24 апреля особый противопожарный режим введен в Новосибирской области. Он будет действовать до 15 мая.