Раненного охотниками краснокнижного лебедя спасли в Ленобласти

Краснокнижного лебедя с раненым крылом спасли в Гатчинском районе Ленинградской области. Пост об этом появился в соцсетях организации «Кошкиспас» в среду, 26 апреля.

По информации волонтеров, птица плавала по пруду несколько дней. Специалисты надели гидрокостюмы, надули сап и вооружились огромными сачками. Пернатый, испугавшись людей, начал уплывать и прятаться под водой. Однако спасателям всё равно удалось его поймать, отмечает телеканал «78».

Лебедя доставили в центр реабилитации диких животных «Сирин». У него обнаружили открытый застаревший перелом, а рентген показал наличие дроби в крыле. Предположительно, птицу подстрелили охотники.

Сейчас пернатый пациент чувствует себя намного лучше.

Ранее в апреле сообщалось, что в Ставропольском крае инспекторы ГИБДД спасли жизнь молодому ястребу, который вышел из леса во время их дежурства. У птицы были повреждены глаз и крыло.