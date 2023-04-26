Названа предварительная причина крушения МиГ-31 в Мурманской области

Предварительной причиной крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Мурманской области стала неисправность двигателя. Об этом «Известиям» 26 апреля сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Минобороны РФ ранее в этот день подтвердило крушение МиГ-31 в районе Мончегорска. По информации собеседника «Известий», самолет упал в озеро недалеко от дачного поселка Риж-Губа.

Пилоты успели катапультироваться, их жизни ничего не угрожает. Они были эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы, добавили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, самолет упал в безлюдном месте во время выполнения планового учебного полета.

МиГ-31 — это двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах.