Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 40 российских военных
Общество
ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве
Экономика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель
Авто
В России выросли продажи электромобилей частным и корпоративным клиентам
Экономика
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Общество
МЧС заявило о ликвидации всех пожаров в Свердловской области, за исключением Сосьвы
Мир
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Мир
Россия объявила 10 норвежских дипломатов персонами нон грата
Политика
Совфед одобрил закон о пожизненном наказании за госизмену
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Мир
Акции американского банка First Republic рухнули на 22%
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Общество
В Крыму заявили о завершении сложных этапов по восстановлению Крымского моста

Эксперт назвала возможным массовое снижение спроса на депозиты в долларах и евро

Эксперт Романенко: массовое снижение спроса на депозиты в долларах и евро возможно
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Массовое снижение спроса на депозиты в долларах и евро возможно, считает директор департамента по коммуникациям финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко. Об этом она рассказала «Известиям» 26 апреля.

Эксперт привела данные Центробанка РФ, согласно которым за 2022 год порядка половины всех валютных сбережений в российских банках были выведены в иностранные кредитные учреждения, а интерес к новым вкладам заметно упал. Как уточнила эксперт, в РФ снизилось число банков, предлагающих валютные депозиты, — в настоящее время их осталось не более трех десятков.

«По нашим данным, к январю этого года число онлайн-запросов на оформление вклада в долларах и евро достигло минимума за последние два года. Однако в марте из-за ослабления курса рубля интерес к доллару возобновился и число запросов выросло на 30%, достигнув максимума за полгода. Что касается евро, спрос по-прежнему минимален», — сказала Романенко.

Говоря о прогнозах относительно вкладов в европейской и американской валютах, она отметила, что не стоит также забывать, что их функционал заметно сузился.

«До 9 сентября действует ограничение на снятие до $10 тыс., причем только если они поступили на счет до 9 марта 2022-го. Новые поступления можно только перевести в рубли, что существенно ограничивает возможности вкладчиков. Если ограничения будут продлены, интерес к таким вкладам продолжит падать, так как из-за конвертации владельцы счетов будут больше терять, чем приобретать», — объяснила эксперт.

Отвечая на вопрос об альтернативах депозитам в долларах и евро, Романенко рассказала, что пока можно прогнозировать рост спроса на китайский юань. По ее словам, в настоящее время такие предложения можно найти уже в 49 банках РФ.

«С марта мы видим скачок спроса на юань — за месяц интерес к китайской валюте вырос втрое и продолжает увеличиваться на 15–20% еженедельно. При этом привлекательность условий растет — сейчас уже можно встретить вклады со ставкой до 3%. Также есть вероятность появления спроса на депозиты в рупиях. В этом году такие предложения появились у трех российских банков», — заключила эксперт.

О курсах не спорят: юань стал вдвое популярнее евро для сбережений россиян
В чем выгоды и риски китайской валюты

Ранее в этот день заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников заявил, что, по прогнозам кредитной организации, вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2–2,5 лет.

16 марта сообщалось, что юань вытеснил евро из тройки лидеров валют для сбережений россиян. Как уточнялось в исследовании «Финама», с которым ознакомились «Известия», в китайской наличности спустя год после ввода санкций деньги держали 17% физлиц, а в европейской — 8%. При этом самой востребованной валютой для хранения сбережений в наличной форме стал рубль, который выбирали чуть более трети россиян (34,9%).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023