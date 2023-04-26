Эксперт назвала возможным массовое снижение спроса на депозиты в долларах и евро

Массовое снижение спроса на депозиты в долларах и евро возможно, считает директор департамента по коммуникациям финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко. Об этом она рассказала «Известиям» 26 апреля.

Эксперт привела данные Центробанка РФ, согласно которым за 2022 год порядка половины всех валютных сбережений в российских банках были выведены в иностранные кредитные учреждения, а интерес к новым вкладам заметно упал. Как уточнила эксперт, в РФ снизилось число банков, предлагающих валютные депозиты, — в настоящее время их осталось не более трех десятков.

«По нашим данным, к январю этого года число онлайн-запросов на оформление вклада в долларах и евро достигло минимума за последние два года. Однако в марте из-за ослабления курса рубля интерес к доллару возобновился и число запросов выросло на 30%, достигнув максимума за полгода. Что касается евро, спрос по-прежнему минимален», — сказала Романенко.

Говоря о прогнозах относительно вкладов в европейской и американской валютах, она отметила, что не стоит также забывать, что их функционал заметно сузился.

«До 9 сентября действует ограничение на снятие до $10 тыс., причем только если они поступили на счет до 9 марта 2022-го. Новые поступления можно только перевести в рубли, что существенно ограничивает возможности вкладчиков. Если ограничения будут продлены, интерес к таким вкладам продолжит падать, так как из-за конвертации владельцы счетов будут больше терять, чем приобретать», — объяснила эксперт.

Отвечая на вопрос об альтернативах депозитам в долларах и евро, Романенко рассказала, что пока можно прогнозировать рост спроса на китайский юань. По ее словам, в настоящее время такие предложения можно найти уже в 49 банках РФ.

«С марта мы видим скачок спроса на юань — за месяц интерес к китайской валюте вырос втрое и продолжает увеличиваться на 15–20% еженедельно. При этом привлекательность условий растет — сейчас уже можно встретить вклады со ставкой до 3%. Также есть вероятность появления спроса на депозиты в рупиях. В этом году такие предложения появились у трех российских банков», — заключила эксперт.

Ранее в этот день заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников заявил, что, по прогнозам кредитной организации, вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2–2,5 лет.

16 марта сообщалось, что юань вытеснил евро из тройки лидеров валют для сбережений россиян. Как уточнялось в исследовании «Финама», с которым ознакомились «Известия», в китайской наличности спустя год после ввода санкций деньги держали 17% физлиц, а в европейской — 8%. При этом самой востребованной валютой для хранения сбережений в наличной форме стал рубль, который выбирали чуть более трети россиян (34,9%).