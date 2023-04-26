В ВТБ спрогнозировали полный отказ вкладчиков от сбережений в евро и долларах

К концу 2025 года вкладчики полностью откажутся от сбережений в долларах и евро, считает заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, тенденция переводить все валютные активы в рубли продолжится и в 2023 году. Представители ВТБ уверены, что по итогам этого года доля доллара и евро снизится с 10 до 7%, пишет Газета.ру.

Еще одной «популярной валютой» для конвертации стал юань, отметил зампред правления банка в беседе с журналистами 26 апреля.

«Доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет к концу года 93%. Учитывая эту тенденцию и темп перехода клиентов к альтернативным инструментам сбережений, мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших двух-двух с половиной лет», — сказал Печатников.

По его мнению, к концу года 90% вкладов в банке будет в отечественной валюте, а объем пассивов в китайской валюте увеличится до конца года до 15 млрд юаней.

29 марта Банк России опубликовал отчет, в котором указано, что регулятор будет способствовать дальнейшей девалютизации в стране. Подводя итоги за прошлый год, ЦБ отметил, что средства клиентов банков России в иностранной валюте сократились на 27% (или на $67 млрд), их доля уменьшилась с 25 до 16%.

Помимо способствования девалютизации Банк России намерен ограничить валютный риск банков путем установления лимита балансовой позиции без учета производных финансовых инструментов.