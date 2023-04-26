Стоимость биткоина превысила $29 тыс. на фоне падения фондового рынка США

Стоимость биткоина (BTC) превысила $29 тыс. за монету. Это 26 апреля подтверждают данные биржи Binance.

За день цена этой криптовалюты выросла на 6%. К 16:04 мск верхняя точка на бирже составляет $29 857.

При этом другие криптовалюты тоже растут: Ethereum поднялся почти на 5% и стоит $1,9 тыс. за монету. Cardano и Solana также показывают рост на 7 и 7,2%, к настоящему моменту они лидируют на рынке токенов.

Тенденция к падению курса биткоина, по данным экспертов, фиксируется на фоне падения фондового рынка США из-за опасений инвесторов насчет нового банковского кризиса.

17 апреля сообщалось, что за неделю курс биткоина опустился на 9% и закрылся на отметке $27 590. Эксперт, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 25 апреля объяснил «Известиям» причины снижения BTC и сообщил, что в ближайшее время не стоит ждать его укрепления.

В свою очередь, региональный общественный центр интернет-технологий по результатам опроса сообщил, что о биткоине знает 85% респондентов. При этом более половины опрошенных считают инвестиции в криптовалюту рискованными. Использовали криптовалюту не более 5% ответивших на вопросы.