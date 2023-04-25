Финансовый аналитик объяснил снижение курса биткоина и рассказал о перспективах

С 17 апреля началось падение курса биткоина (BTC). За неделю он опустился на 9% и закрылся на отметке $27 590, отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Эксперт 25 апреля объяснил «Известиям» причины снижения BTC и рассказал о ближайших перспективах.

«Медвежьи настроения опять вернулись на рынок криптовалют и принесли множество страхов начинающим инвесторам. Цена биткоина упала ниже $30 тыс. после того, как Гэри Генслер (глава SEC) разбудил «мишек» (медведями называют трейдеров, делающих ставку на будущее снижение котировок), вызвал техническую коррекцию. 18 апреля он вновь намекнул, что криптовалюты должны подстраиваться под существующее законодательство США и предупредил о возможном преследовании незарегистрированных биткоин-бирж», — сказал эксперт.

При этом аналитик уточнил, что такие колебания в целом характерны для криптовалютного рынка. BTC и другие криптовалюты постоянно показывают взлеты и падения, поэтому инвесторам надо быть готовыми к неожиданным изменениям на рынке, объяснил Антонов.

Говоря о перспективах в ближайшие недели, аналитик уточнил, что пока американские компании публикуют отчеты за I квартал, не стоит ожидать серьезного укрепления биткоина. По его словам, в центре внимания участников рынка находятся результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, назначенное на 3 мая. Инвесторы считают, что возможно повышение ставок на 25 базисных пункта, до 5,25%. Однако само ожидание таких изменений «может вызвать нервозность у участников рынка и повысить волатильность на фондовых биржах», считает эксперт.

«Если индекс S&P500 будет подвержен резким колебаниям, то это точно отразится на динамике биткоина. Следим за динамикой доходности государственных облигаций (влияет на индекс доллара) и за пресс-конференцией [главы ФРС Джерома] Пауэлла, которая должна пройти после заседания ФРС. Склоняюсь к тому, что биткоин сохранит движение в диапазоне $26 500 – $31 тыс. до 1 июня, потом ралли возобновится с новой силой. Целевая зона находится между $34 тыс. – $35 тыс. Если поддержка $26 500 не устоит, то продавцы возьмут курс на $25 250. Падение цены ниже $24 750 не рассматриваю», — спрогнозировал Антонов.

Он также рассказал, что в Соединенных Штатах Америки наблюдается смятение из-за неясной ситуации с государственным долгом.

«Стоимость страхования от дефолта правительства США выросла в последние дни до нового максимума. Госдолг США превысил $31,7 трлн. Инвесторы опасаются, что крупнейшая экономика мира может не выполнить свои финансовые обязательства. Риски технического дефолта растут», — сказал аналитик.

При проблемах с обслуживанием государственного долга спрос на криптовалюту и золото возрастет, как на защитные активы, добавил он.

«В целом, не смотря на все эти неопределенности и изменения на мировом рынке, мы уверены, что биткоин и другие криптовалюты сохранят свою привлекательность, особенно на фоне создания странами БРИКС своих валют. Поэтому для настоящих инвесторов, которые умеют справляться со сложностями, рынок криптовалют всегда останется интересным и выгодным», —заключил Антонов.

Согласно данным сайта CoinDesk, на 18:05 мск 25 апреля биткоин достиг $27 296.

Ранее,19 апреля, сообщалось, что Региональный общественный центр интернет-технологий провел опрос и выяснил, что о биткоине знают 85% респондентов. При этом более половины опрошенных считают инвестиции в криптовалюту рискованными. Использовали криптовалюту не более 5% ответивших на вопросы.