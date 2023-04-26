Электрический внедорожник Exlantix E0Y может появиться в РФ в 2024 году

Электрический внедорожник Exlantix E0Y от китайского бренда EXEED может появиться в России в 2024 году. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе компании.

Электромобиль будет построен на платформе E0X. Он оснащен двумя электромоторами общей мощностью 353 Кв и сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 с. Кроме того, батарея большой емкости от компании Ningde обеспечит запас хода более 700 км. Благодаря пневматической подвеске с непрерывным контролем демпфирования, вождение будет комфортным независимо от дорожных условий.

Мультимедиа в электромобиле будет поддерживаться процессором Qualcomm Snapdragon 8295. Также будут доступны возможность распознавания голоса, управления с помощью сенсорных экранов и сопряжения со сторонними устройствами.

Длина внедорожника составит около 5 м, а ширина — почти 2 м. Он выполнен в минималистичном стиле. Через всю фронтальную часть электромобиля проходят светодиодные фары, делающие его визуально шире. Также у E0Y приподнята линия крыши, что делает пространство на заднем сидении более просторным.

В топовых комплектациях доступна возможность установки в салоне четырех поворотных сидений, аудиосистемы с 23 динамиками с функцией активного шумоподавления, а также системы автономного вождения уровня L3 с автопарковкой и лидаром.

Кроме того, сообщили в пресс-службе, в конце текущего года в России появится седан Exlantix E03, который также будет построен на электрической платформе E0X.

Ранее, 18 апреля, модельная линейка Exlantix была представлена на автосалоне в Шанхае. Генеральный менеджер компании EXEED Цинь Чао отметил, что Exlantix запущен на фоне трансформации всей автомобильной промышленности и активного движения в сторону электрификации отрасли.