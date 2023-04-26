Больше 11 тыс. цветов высадят в Калуге перед майскими праздниками
В Калуге до майских праздников планируют высадить порядка 11,3 тыс. цветов. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на городскую управу.
Высадкой виол занимаются специалисты «Калугаблагоустройства». Цветочные композиции появятся на улице Кирова, на площади Победы, Старом Торге, а также в сквере Жукова.
Ранее сообщалось о начале высадки деревьев и кустарников на улицах и в парках Хабаровска. Все саженцы выращены в питомниках «Горзеленстроя». Территорию города украсят рябины, груши, абрикосы, лиственницы и сосны.