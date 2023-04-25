Весенняя высадка деревьев и кустов стартовала в Хабаровске

Весенняя высадка деревьев и кустарников началась на улицах и в парках Хабаровска. Все саженцы выращены в питомниках «Горзеленстроя».

Территорию города украсят липы, рябины, груши, сосны, лиственницы, абрикосы и другие деревья. Высадка запланирована на улицах Тургенева, Ленина, Ульяновской, Брестской, Тихоокеанской, Вахова и других. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Всего за весну высадят больше 1 тыс. деревьев, а также 1,8 тыс. кустарников. До конца 2023 года планируется посадка около 5 тыс. древесно-кустарниковых пород.

Средний возраст саженцев составляет восемь-десять лет. Помимо весеннего благоустройства планируется проведение акций «Подари дерево ребенку» и «Сад памяти».