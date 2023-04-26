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Количество зарегистрированных автомобилей в РФ достигло 64,5 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С 2013 года количество зарегистрированных автомобилей в России увеличилось почти на 20 млн — с 45,5 млн до 64,5 млн единиц, рассказали в МВД России 26 апреля.

Больше всего в Госавтоинспекции МВД РФ зарегистрировано легковых автомобилей: их общее число на настоящий момент — 50,6 млн. Количество грузовиков составляет 6,7 млн — это две самые популярные среди автовладельцев категории.

«В среднем количество транспортных средств каждый год возрастает на 2–2,5 млн единиц, среди них большую часть составляют легковые автомобили. За 2022 год в подразделениях Госавтоинспекции проведено более 11,3 млн регистрационных действий», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В сообщении МВД также отмечено, что чаще всего водители обращались в Госавтоинспекцию с запросом на изменение регистрационных данных транспорта. Причиной этого послужила смена владельца.

«Запросы на предоставление этой услуги составляют 60% всех обращений граждан в регистрационные подразделения службы», — сообщили в МВД России.

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Ранее, 4 апреля, Госавтоинспекция предложила отменить обязательное предъявление полиса ОСАГО при постановке транспортного средства на учет. Также предлагается исключить установленный законом «Об ОСАГО» контроль за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию при регистрации, а также внести соответствующие изменения в другие законы.

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