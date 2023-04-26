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Президент ЦСКА выступил за изменение формата РПЛ

Президент ЦСКА Гинер: формат чемпионата России нужно менять
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент ЦСКА, вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Евгений Гинер 26 апреля выразил мнение о том, что необходимо изменить формат Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, корректировка нужна на фоне отсутствия международных турниров для отечественных футбольных клубов (ФК) и сборных.

«Сейчас все хлопают в ладоши и говорят: «Ничего себе, какой сделали шикарный формат Кубка <...> Я считаю, что и чемпионат тоже надо менять», — сказал Гинер.

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В сезоне-2022/23 Кубок Россия впервые проходит в новом формате и состоит из двух этапов. Клубы РПЛ были разделены на четыре группы, в которых они провели матчи в два круга. Команды, которые заняли первое и второе места на этом этапе, вышли в плей-офф пути РПЛ, а взявшие бронзу продолжили игры в плей-офф пути регионов. В пути регионов выступают команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале за победу будут бороться пути РПЛ и пути регионов.

22 апреля футболист «Урала» Егор Филипенко в интервью «Известиям» поделился мнением о справедливости формата Кубка России. По его словам, нынешний формат Кубка России несправедливый, так как в нем нет права на второй шанс.

Следующий сезон Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 23 июля. На данный момент прошло 24 тура РПЛ. Лидирует в таблице петербургский «Зенит», имея в своем активе 58 очков, следом идет «Ростов» с 49-ю очками.

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