Первое отравление грибами зафиксировали в Липецкой области
В Липецкой области зафиксирован первый в этом году случай отравления грибами. Пострадала 64-летняя женщина, рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений липецкой горбольницы скорой медпомощи № 1 Ольга Кривошеева.
По ее словам, 24 апреля в больницу доставили пожилую жительницу Добровского района. Как выяснилось, пенсионерка самостоятельно собрала и приготовила строчки. Отведав грибы, женщина почувствовала себя плохо.
Сейчас состояние пациентки оценивается как нормальное. Она находится в стационаре под наблюдением медиков.
7 апреля комитет лесного хозяйства Московской области сообщил о начале грибного сезона в регионе. В комитете также предупредили, что сморчки и строчки относятся к группе условно съедобных грибов, поскольку в них содержатся гельвелловая кислота, разрушающая кровяные тельца (гемоглобин) и печень.