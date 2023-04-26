В ЕС задумались о введении безвизового режима с Арменией
Член шведского парламента Бьорн Седер предложил главе МИДа страны Тобиасу Билльстрему выступить с инициативой о предоставлении права гражданам Армении безвизового въезда на территорию Евросоюза (ЕС). С соответствующим призывом ознакомился RT 26 апреля.
По мнению парламентария, Ереван всё больше предрасположен к Западу и желает разорвать связи с Россией, поэтому такие меры сблизят страну с ЕС.
«В настоящее время существуют большие возможности для присоединения Армении к Европе и принятия страны в европейскую семью», — отметил Седер.
Вместе с тем он напомнил, что Швеция сейчас председательствует в Совете Евросоюза и может поспособствовать решению данного вопроса, пишет «Газет.Ru».
20 февраля сообщалось, что ЕС запустил работу гражданской миссии в Армении (EU Mission in Armenia/EUMA). В Совете Европейского союза подчеркнули, что развернув миссию на армянской стороне армяно-азербайджанской границе, в ЕС поставили цель содействовать стабильности в приграничных районах страны.