Стали известны подробности смерти актера из «Реальных пацанов» во время операции
Актер Василий Масалитин скончался 12 февраля спустя более двух недель после перелома ноги. Об этом 26 апреля рассказал источник «Известий».
32-летний артист поступил в больницу 11 февраля с переломами большеберцовой и малоберцовой костей. Он заявил, что получил травмы дома 27 января.
После вскрытия у него обнаружились открытый оскольчатый перелом средней трети большеберцовой кости и нижней трети малоберцовой кости левой голени со смещением отломков. Масалитин также имел инфекционное осложнение после хирургического вмешательства и гнойное воспаление в нижней трети голени.
Состояние актера осложнялось анемией средней тяжести и употреблением наркотических средств.
По факту смерти Масалитина проводится проверка.
О смерти актера стало известно 25 апреля. Сообщалось, что он умер по время операции в больнице на востоке Москвы. Друзья мужчины рассказали, что он умер, не выйдя из наркоза. Следователи проверяют возможную вину врачей.
Василий Масалитин участвовал в съемках эпизодов сериалов «Реальные пацаны», «Даешь молодежь», «Ивановы» и других.