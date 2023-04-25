В Москве во время операции умер актер из сериала «Реальные пацаны»
Актер Василий Масалитин умер во время проведения хирургической операции в одной из больниц на востоке Москвы, Следственный комитет (СК) России начал проверку обстоятельств произошедшего. Об этом 25 апреля сообщает ИА Regnum со ссылкой на источник.
Артисту было 32 года. Он умер на операционном столе еще в середине февраля. СК начал проведение доследственной проверки 20 апреля.
Источник уточнил, что следователи предполагают наличие вины врачей в произошедшем.
Как установлено, Масалитину проводили операцию на ноге, его ввели в наркоз. Из него пациент не вышел и умер, рассказали коллеги актера.
В настоящее время решение о возбуждении уголовного дела еще не принято.
Василий Масалитин участвовал в съемках эпизодов сериалов «Реальные пацаны», «Даешь молодежь», «Ивановы» и других.