Многодетной амурчанке грозит 8 лет за продажу таблеток для похудения

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Благовещенска, которую обвиняют в контрабанде психотропных веществ и их сбыте под видом таблеток для похудения. Ей грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте.

Установлено, что 35-летняя многодетная мать в декретном отпуске предлагала запрещенные к свободному обороту препараты через мессенджер. Злоумышленница получала товар по почте из-за границы от неизвестных и продавала под видом БАДов. Сама при этом таблетки не пила, пишет ИА PriamurMedia.

Деятельность предпринимательницы пресекли сотрудники транспортной полиции, отмечает Амурская служба новостей. Получив информацию о том, что на имя женщины поступил очередной заказ, правоохранители отправились в пункт выдачи заказа. Вместо женщины за таблетками пришла ее 15-летняя дочь. У девушки изъяли три банки с препаратами, после чего задержали и мать.

Сейчас фигурантке предъявлено обвинение. Уголовные дела, возбужденные по ч. 1 ст. 226.1 и ч. 3 ст. 234 УК РФ переданы в суд вместе с утвержденным обвинительным заключением.