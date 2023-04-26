Карта спецоперации на Украине 26 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 апреля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах Двуречной, Тимковки, Кисловки и Каменки Харьковской области. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля. В районах Новоселовского ЛНР, Масютовки и Крахмального пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

На краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах Макеевки, Невского, Червоной Дибровы ЛНР и Северска ДНР. В районах Торского ДНР и Червонопоповки ЛНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника составили до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап, один автомобиль, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска. В районах Артемовского, Богдановки и Красного ДНР нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 300 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна гаубица L118 производства Великобритании. Кроме того, в районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На южно-донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара ДНР, Малой Токмачки Запорожской области и Пятихатки Херсонской области. В районах Сладкого и Шевченко ДНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 25-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Также в районах Шевченко и Доброволья ДНР уничтожены склады артиллерийских боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

На херсонском направлении уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США. В районе Львово уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 412 самолетов, 228 вертолетов, 3861 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8858 танков и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4663 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9777 единиц специальной военной автомобильной техники.