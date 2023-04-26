В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают об изменениях в правилах оказания первой помощи. Трансляция
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают об изменениях в правилах оказания первой помощи. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 26 апреля, проходит пресс-конференция, приуроченная ко Дню работника скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля.
Участники:
- Леонид Дежурный, председатель Общероссийской общественной организации «Российское общество первой помощи», руководитель Методического аккредитационно-симуляционного центра ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России;
- Гузель Улумбекова, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением.