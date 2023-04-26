Туроператоры рассказали об отсутствии мест в популярных отелях Сочи на всё лето

Дешевых номеров во многих востребованных отелях Сочи на лето уже не осталось, в наличии только «люксы», рассказали «Известиям» туроператоры. В ряде популярных российских отелей недорогие номера уже распроданы на все лето, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. В первую очередь речь о пляжных гостиницах Большого Сочи.

«Во многих востребованных отелях номеров класса «стандарт» уже не осталось, как и комнат уровнем повыше. В наличии только «люксы», но они стоят существенно дороже», — пояснил вице-президент АТОР.

С ним согласилась директор туроператора «Ривьера-Сочи» Бэлла Тарасова.

«Я бы не сказала, что на всё лето в целом, но на некоторые периоды — например, когда в отеле проходят мероприятия, — популярные гостиницы Сочи сейчас распродают последние номера. Это дорогие «люксы», «стандартов» уже нет», — отметила она.

«Известия» заметили, что номеров бюджетных категорий на лето уже почти не осталось в «Жемчужине Сочи». Некоторое количество недорогих мест есть в пансионате «Аквамарин».

По мнению экспертов, такая ситуация в этом году связана как с ростом спроса на отдых в России в связи с недоступностью заграницы, так и благодаря выросшей глубине бронирований. «Застолбить» дешевые номера в Сочи смогли те туристы, которые позаботились о летнем отдыхе заранее.

По словам Сергея Ромашкина, на конец апреля путешественники забронировали 35% летнего ассортимента туроператоров, это на 5% больше, чем год назад.

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Стоп, снято: в отелях Сочи распроданы почти все дешевые номера на лето