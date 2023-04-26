В Канаде 22-летний актер умер из-за осложнения после пластики

Канадский актер Сент фон Колуччи скончался в возрасте 22 лет из-за осложнения после очередной пластической операции. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил портал AceShowbiz.

Согласно имеющейся информации, у молодого человека развилась инфекция на фоне установки челюстного импланта. Хирурги удалили инородный предмет, однако это не помогло спасти жизнь пациента.

Отмечается, что за последние несколько лет фон Колуччи перенес 12 дорогостоящих операций, в том числе подтяжку лица, век, бровей и уменьшение губ. Он потратил порядка $220 тыс. для того, чтобы добиться визуального сходства с Паком Чимином, участником известной корейской поп-группы BTS.

В 2019 году фон Колуччи переехал в Южную Корею. Он планировал строить карьеру в индустрии развлечений, однако столкнулся с дискриминацией из-за своей европеоидной внешности. Именно это сподвигло юношу обратиться к эстетической медицине.

«У него была очень квадратная линия челюсти и подбородок, и ему не нравилась их форма, потому что он думал, что она слишком широкая», — отметил продюсер актера Эрик Блейк.

Ранее, 4 марта, пластический хирург Андрей Копасов рассказал о наиболее рискованных манипуляциях, которые могут привести даже к летальному исходу. В числе опасных процедур он упомянул липосакцию, блефаропластику, а также абдоминопластику. По словам эксперта, такие операции сопряжены с риском для здоровья и жизни, даже если их выполняет профессионал своего дела.