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Бабе Яге устроили ребрендинг в новом мультфильме «Яга и книга заклинаний»

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Фото: НМГ «Кинопрокат»
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Премьера анимационной ленты «Яга и книга заклинаний» компании НМГ «Кинопрокат» состоялась в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. Официальный прокат начнется с 27 апреля. Как выяснили «Известия», создатели «Яги» решили отойти от сложившихся стереотипов и показать молодую и красивую Ягу, а заодно объяснить причины ее недоброжелательного отношения к людям.

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Теперь молодая колдунья носит пышные рыжие волосы, ее избавили от костяной ноги и крючковатого носа. При этом удалось сохранить ключевые элементы образа — живет она в избушке на курьих ножках, угрожает Синеглазке колдовством, перемещается в ступе, а служат ей магические существа.

Создатели «Яги» хотели не только сделать ребрендинг колдуньи, но и рассказать новую историю о знакомых с детства героях. Компанию омоложенной Бабе Яге составили Леший, Водяной, царевна Синеглазка, а также другие осовремененные герои классических русских народных сказок.

«Мы решили сфокусироваться на той части биографии Яги, которую в сказках обычно опускают. Как она докатилась до ведьминской жизни, что такое случилось в ее детстве и юности, что сделало ее главной злодейкой русских сказок? Получился такой путь становления персонажа», — рассказал продюсер проекта Федор Бондарчук.

И хотя целевая аудитория «Яги» — школьники младших классов, после первого показа на 45-м ММКФ довольными остались и взрослые, и дети. Любимицами девочек, очевидно, оказались Яга и Синеглазка. А вот мальчишки оценили Лешего, Водяного и дуэт шишек-домовых.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Еще не баба, но уже Яга: героям сказок устроили ребрендинг

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