В Москве запустили новый сотовый оператор для пассажиров метрополитена

В московском метрополитене начались продажи SIM-карт нового виртуального оператора (MVNO) «ГородМобайл», услуги которого адресованы владельцам «Тройки». Об этом «Известиям» рассказали представители компании «Город» (официальный оператор программы лояльности для владельцев транспортной карты), а также в Tele2 — MVNO будет работать на ее сети. Связь можно оплачивать не только деньгами, но и бонусными баллами, которые пользователи мобильного приложения «Город» накапливают, оплачивая поездки, а также приобретая товары компаний-партнеров, объясняют организаторы проекта.

«По поручению мэра Москвы продолжаем запускать удобные сервисы для пассажиров. Вместе с партнерами мы расширяем возможности программы лояльности «Город», в которой участвуют более 2 млн пользователей. Теперь пассажиры смогут приобрести «Тройку» в комплекте с SIM-картой на стойках «Живое общение» в метро. Думаю, что такой вариант особенно оценят туристы и гости столицы», — отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В интернет-магазине Московского метрополитена стартовый комплект из «Тройки» и сим-карты стоит 120 рублей.

По мнению Константина Анкилова гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, услуги «ГородМобайла» могли бы заинтересовать как приезжих, так и самих москвичей. Дневные затраты на проезд, например, в электричках могут быть сопоставимы с месячными расходами на мобильную связь, поэтому для владельцев «Тройки» возврат части потраченного бонусами на телефон был бы очень желательным, добавил он. В конечном итоге успех проекта будет зависеть от того, насколько высокими окажутся качество связи и уровень обслуживания абонентов, решения их проблем, добавил эксперт.

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