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Два Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет длительностью более 14 часов

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВСК) России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов. Об этом 26 апреля сообщило Минобороны РФ.

В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили ночную и дневную дозаправку топливом в воздухе.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Как отметили в военном ведомстве, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Ранее, 19 апреля, восемь бомбардировщиков Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями в рамках проверки боеготовности Тихоокеанского флота.

Накануне Минобороны сообщило, что два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым и Охотским морями в рамках проверки боеготовности ТОФ.

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