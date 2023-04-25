Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Нарьян-Мар
Самолет авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Нарьян-Мар. Проводится проверка, сообщает во вторник, 25 апреля, пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Самолет летел из Архангельска в Нарьян-Мар.
«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.
При жесткой посадке никто не пострадал. В самолете находились 34 пассажира и четыре члена экипажа.
Инцидент произошел 21 апреля, самолет находится в аэропорту посадки.
Уральская транспортная прокуратура в связи с инцидентом даст оценку действиям авиакомпании.
В начале февраля самолет авиакомпании Utair, следовавший из Самары в Баку, вернулся в самарский аэропорт из-за неисправности в работе одного из двигателей. Посадка прошла благополучно.