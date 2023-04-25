Назван способ очистить обувь от липких тополиных почек
Генеральный директор Торгового дома AG TECH Дмитрий Луференко рассказал «Известиям», как очистить обувь от липких тополиных почек.
Эксперт заметил, что тополиные почки содержат большое количество смолы и эфирных масел.
«Смолы быстро твердеют на воздухе, и чем дольше они находятся на какой-либо поверхности, тем сложнее их удалить. Поэтому лучше заняться этим сразу, как только тополиные почки попали вам на обувь. Смола тополиных почек въедается в покрытие, окрашивает его и трудно выводится обычными бытовыми средствами», — подчеркнул Луференко.
Специалист рекомендовал использовать специализированные профессиональные очистители, которые разработаны для выведения таких загрязнений и растворения смоляных следов. Для очистки поверхности необходимо использовать средства на основе синтетических растворителей, которые не вредят поверхности и с легкостью удаляют загрязнения.
«Такие средства можно найти в продаже в разделе автохимии, это средства для удаления наклеек и следов скотча, более известные, как «Антискотч», — заключил Луференко.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил вырубить в Екатеринбурге все тополя, а вместо них высадить другие деревья. Он отметил, что тополиный пух в 2021 году стал причиной сотен пожаров. Кроме того, пух вызывает неудобство у аллергиков.