Реклама
Прямой эфир
Экономика
Маск выступил против применения доллара в качестве санкционного инструмента
Мир
МЧС России доставило в Сирию около 460 т гуманитарной помощи
Мир
Вучич заявил о совещании Киева с США и ЕС при голосовании по членству Косово в СЕ
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение уровня ключевой ставки ЦБ в апреле
Общество
Глава РЖД рассказал о внедрении беспилотных «Ласточек» на МЦК в 2024 году
Армия
Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Общество
Алла Манилова покинет пост замминистра культуры РФ
Общество
В России стартовала акция «Георгиевская лента»
Армия
ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Мир
Шойгу провел двусторонние переговоры с коллегами из Ирана, Турции и Сирии
Экономика
Правительство отозвало поправки о налогах для работающих в РФ из-за границы
Авто
Livan начнет продажи автомобилей в России в мае
Общество
Красную площадь закроют с 27 апреля по 10 мая для подготовки к Дню Победы

Назван способ очистить обувь от липких тополиных почек

Эксперт Луференко: средства из раздела автохимии помогут очистить обувь от тополиных почек
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор Торгового дома AG TECH Дмитрий Луференко рассказал «Известиям», как очистить обувь от липких тополиных почек.

Эксперт заметил, что тополиные почки содержат большое количество смолы и эфирных масел.

«Смолы быстро твердеют на воздухе, и чем дольше они находятся на какой-либо поверхности, тем сложнее их удалить. Поэтому лучше заняться этим сразу, как только тополиные почки попали вам на обувь. Смола тополиных почек въедается в покрытие, окрашивает его и трудно выводится обычными бытовыми средствами», — подчеркнул Луференко.

Специалист рекомендовал использовать специализированные профессиональные очистители, которые разработаны для выведения таких загрязнений и растворения смоляных следов. Для очистки поверхности необходимо использовать средства на основе синтетических растворителей, которые не вредят поверхности и с легкостью удаляют загрязнения.

«Такие средства можно найти в продаже в разделе автохимии, это средства для удаления наклеек и следов скотча, более известные, как «Антискотч», — заключил Луференко.

Пол спросил у тополя: ученые спасут аллергиков от пуха
Биологи научились различать ДНК мужских и женских особей деревьев, чтобы высаживать только те, которые не производят семян

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил вырубить в Екатеринбурге все тополя, а вместо них высадить другие деревья. Он отметил, что тополиный пух в 2021 году стал причиной сотен пожаров. Кроме того, пух вызывает неудобство у аллергиков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023