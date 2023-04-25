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Морского пехотинца ВСУ осудили на 22 года за убийство мирного жителя

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Фото: СК РФ
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) морского пехотинца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Петренко приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе в 2022 году. Об этом уведомил 25 апреля Следственный комитет России в Telegram-канале.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды»), — сказано в сообщении.

Как удалось установить, с 24 февраля по 12 апреля 2022 года Петренко со своими сослуживцами временно размещался в Мариуполе.

«В квартире жилого многоквартирного дома был оборудован пост, из которого украинские военнослужащие вели наблюдение за обстановкой и передвижением людей по прилегающим улицам, а также за мостом над рекой Кальчик в направлении завода имени Ильича», — сообщается в публикации.

В марте прошлого года осужденный, вооруженный снайперской винтовкой, размещаясь на вышеуказанной позиции, увидел мужчину, который был одет в гражданскую одежду.

«В целях демонстрации своего превосходства и запугивания местного населения по мотивам идеологической и политической ненависти Петренко выстрелил в него. От полученного огнестрельного ранения в грудь мужчина скончался», — отметил СК.

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В конце марта пресс-служба СКР сообщила, что в ДНР приговорили к 20 годам лишения свободы бойца украинского нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) за убийство женщины в Мариуполе. Трагедия произошла весной 2022 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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