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Страховка по российским «Зеленым картам» в ЕС перестанет действовать с 1 июня

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Фото: ТАСС/Octagon.Media/Н. Чернохатова
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Международный договор автострахования «Зеленая карта» между РФ и Евросоюзом (ЕС), Швейцарией и Великобританией перестанет действовать с 1 июня, заявила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

«С 1 июня 2023 года прекращается действие двусторонних соглашений, заключенных Российским союзом автостраховщиков с бюро и союзами автостраховщиков государств Европейского экономического пространства», — говорится в сообщении.

При этом до указанной даты страховка действует в обычном порядке.

В РСА также уточнили порядок действий для передвижения на авто по территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании после 31 мая на транспортных средствах, зарегистрированных в РФ. Так, водители будут обязаны приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны.

При этом для поездок в другие страны «Зеленые карты» действуют без ограничений.

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Ранее, 18 апреля, стало известно, что Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, по которому срок действия полисов ОСАГО можно будет сократить до одного месяца. Авторы поправок считают, что такие короткие договоры позволят автовладельцам сэкономить.

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