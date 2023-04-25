Вильфанд пообещал нежаркую погоду в Москве в начале мая

Нежаркая и комфортная погода ожидается в Москве в первые дни мая. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил во вторник, 25 апреля.

«Предварительный прогноз на понедельник, 1 мая, звучит таким образом: погода облачная, давление — около нормы, поэтому существенных осадков не прогнозируется. Но местами возможен кратковременный дождь», — сказал синоптик агентству городских новостей «Москва».

Он добавил, что ночью температура прогнозируется в пределах 3–8 градусов тепла, а днем — +12...+17 градусов.

«Это по всему Московскому региону, и это полностью соответствует норме, поэтому погода вполне комфортная, нахоложенная. Конечно, дальше трудно надежно прогнозировать, но все-таки в начале мая такой температурный фон сохранится — и 1, и 2 мая», — заключил Вильфанд.

Накануне он рассказал, что 1 мая в Москве ожидается небольшой дождь и небо будет затянуто облаками, сообщает телеканал «360».

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сказал «Известиям», что с 26 апреля в столицу придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая.