Алла Манилова покинет пост замминистра культуры РФ

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова покинула свой пост, она станет генеральным директором Русского музея. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

Отмечается, что свою должность Манилова оставила по личной инициативе. Она была назначена генеральным директором Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Новым замминистра культуры стал глава «Росконцерта» Андрей Малышев.

Алла Манилова занимала свой пост в в Министерстве культуры РФ с 2012 года. Она занималась координированием работы департаментов международного сотрудничества, туризма и региональной политики, музеев и внешних связей, правового департамента, а также Федерального агентства по туризму. Под ее руководством было разработано и принято 23 федеральных закона в сфере культуры. До этого Манилова несколько лет занимала должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.

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