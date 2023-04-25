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В России создан Совет цифровых платформ при РСПП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Компании «Авито», «Газпромнефть», «СберМаркет», «Яндекс», Ozon, Wildberries, YouDo объявили о создании саморегулируемого Совета цифровых платформ при Российском союзе промышленности и предпринимателей и подписали Хартию о принципах развития платформенной занятости в России.

Как отметил президент РСПП Александр Шохин, последние три года платформенная занятость развивается взрывными темпами: «Без саморегулирования обойтись нельзя в силу того, что направление новое, наша задача найти для него нишу, не переводя его в трудовые отношения». Платформенная занятость дает «дополнительный заработок, импульс для развития собственного бизнеса», завил Шохин.

В хартии платформенную занятость определяют как гибкий формат занятости, предполагающий использование онлайн-платформы юрлицами, физлицами и ИП для получения услуг от поставщиков за плату. При этом онлайн-платформа обеспечивает участникам процесса взаимодействие полного цикла.

Документ также содержит основные принципы взаимодействия участников платформенной экономики. Так, компании готовы внедрять на площадках механизмы информирования о социальных гарантиях, которые будут разработаны на основе экспертизы в сфере цифровых продуктов и понимания специфики данного сегмента занятости. Также в совете согласны обеспечивать для всех равные условия доступа на платформы и расширять географию их присутствия во всех регионах. «Такой подход позволит повышать уровень занятости населения, откроет новые возможности для развития малого и среднего предпринимательства и будет способствовать развитию добросовестной конкуренции», — указано в хартии.

Кроме того, участники объединения пообещали применять лучшие рыночные практики и оптимизировать бизнес-процессы, чтобы снизить транзакционные издержки партнеров и ускорить темпы развития экономики. В дальнейшем совет планирует совершенствовать подходы к регулированию платформенной занятости и приглашает другие компании присоединиться к объединению.

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