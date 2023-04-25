Около 14 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Приангарье
За минувшую неделю в Иркутской области зарегистрировали около 14 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Порядка 8,9 тыс. заболевших — это дети. Грипп лабораторно подтвержден у семи человек.
В ведомстве отмечают, что заболеваемость ниже эпидемического порога на 41,9%. Специалисты напоминают, что в качестве профилактики следует чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривание помещений.
Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости ОРВИ снизился в Хабаровске. За неделю в городе зарегистрировали меньше 3 тыс. случаев болезни.