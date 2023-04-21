В Хабаровске снизился уровень заболеваемости ОРВИ

С 10 по 16 апреля ОРВИ выявили у 2945 жителей Хабаровска, что на 206 человек меньше, чем за предыдущие семь дней. Такие цифры озвучила консультант городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Екатерина Царева, ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора.

В целом уровень заболеваемости ниже эпидемиологического порога на 19,9%, уточнила она.

Что касается внебольничной пневмонии, то на прошлой неделе ею заразились 76 местных жителей. Это на 12 горожан меньше, чем за предыдущий период. Всего с начала года зарегистрировано 1797 случаев инфекции, за аналогичный период 2022 года их было в 3,5 раза больше, отмечает ИА AmurMedia.

Ранее в апреле врач-аллерголог рассказала, как различить ОРВИ и аллергию, обратив внимание на насморк. При вирусном рините температура обычно превышает 38 градусов. Ринит аллергической природы можно заподозрить, если пациента беспокоят преимущественно зуд и чихание и это состояние совпало с сезоном цветения.