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В РНИМУ им. Н.И. Пирогова создали концепцию развития наставничества в образовательных и медицинских учреждениях

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Фото: пресс-служба РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России
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В РНИМУ им. Н.И. Пирогова создали концепцию развития наставничества в образовательных организациях и медицинских учреждениях здравоохранения

С 21 по 23 апреля в Университете проходила Всероссийская проектная школа «Наставник». Студенты, сотрудники высших учебных заведений и клиник со всей страны разработали целевую модель наставничества в медицинских вузах и организациях. Мероприятие проводилось в рамках Года педагога и наставника, объявленного президентом России.

Всероссийская проектная школа «Наставник» стала первой площадкой данной тематики, которая смогла объединить представителей студенчества, сотрудников образовательных организаций и медицинских учреждений.

Программа включала три трека:

— «Молодые лидеры» для членов Совета студентов Минздрава России, представителей медицинских и фармацевтических вузов;

— «Наставничество в образовании» для сотрудников образовательных организаций;

— «Наставничество в клинике» для представителей медицинских учреждений — участников пилотного проекта «Наставничество».

Для каждого трека были подготовлены образовательные лекции, тренинги, мастер-классы, круглые столы, панельные дискуссии, нетворкинг. А ключевым форматом работы Школы стала стратегическая сессия, на которой проводилась работа по созданию концепции развития наставничества.

Во время церемонии открытия ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Сергей Анатольевич Лукьянов подчеркнул, что особой чертой Школы является объединение разных направлений, включая наставничество в медицине и образовании, развитие лидерства.

«Эта площадка, которая объединяет многообразие жизни. Она позволит и обменяться опытом, и найти новые решения, и, главное, почувствовать себя нужными, востребованными. Как бы мы ни строили образовательный процесс, ни организовывали медицинскую работу в учреждениях, настоящее понимание приходит только при передаче опыта из рук в руки», — отметил он.

Ректор также подчеркнул, что быть наставником — очень непростой труд.

«В момент передачи опыта приходится выпускать ситуацию из-под контроля, доверять ее. Это сложно, нужно выбрать тот момент, когда уже пора, не позже и не раньше. Этому надо учиться. Поэтому я признателен той поддержке, которую оказывает Минздрав России. И очень приятно, что наш вуз выбран как площадка», — заключил Сергей Анатольевич.

Школу открыл министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко. «Наставничество — это баланс, который позволяет и развиваться, и поддерживать здравоохранение. Важно, чтобы в него были вовлечены вузы. Человек не должен быть морально и духовно брошенным. Наставничество — это духовная среда, которая позволяет находить его внутри себя, извне, дает медицине возможность развиваться завтра», — сказал министр, обращаясь к студентам.

На встрече с представителями Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов Минздрава России Михаил Альбертович, отвечая на вопросы слушателей, выразил признательность обучающимся за их инициативы и лидерские качества, за то, что они поддерживают высокие традиции, каждый год вовлекая новых коллег в медицинское сообщество. Вспоминая о своих наставниках, министр рассказал об Иване Ивановиче Бенедиктове, талантливом ученом, враче-хирурге, акушере-гинекологе, у которого он учился в интернатуре и аспирантуре.

«Когда наставник передает вам в руки пациента и доверяет самостоятельные решения (понятно, что под контролем), идет холодок по спине. С одной стороны, это уникальная вещь — доверие, с другой — он же вас оценивает, смотрит, как справитесь, всегда стоит на подхвате», — рассказал М.А. Мурашко.

В заключение Михаил Альбертович пожелал студентам прибавления лидерских качеств, здорового восприятия критики, а также посоветовал не бояться ставить перед собой глобальные задачи.

После открытия в первый день состоялась панельная дискуссия «Университет — как площадка коммуникации между студентами и работодателями. Способы коммуникации и привлечения работодателей к повестке вуза».

Экспертами на панельной дискуссии также выступили проректор по послевузовскому и дополнительному образованию РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ольга Федоровна Природова, проректор по учебной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова член-корреспондент РАН Ольга Юрьевна Милушкина, директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы (ДЗМ) член-корреспондент Академии военных наук РФ Елена Ивановна Аксенова, директор Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дмитрий Анатольевич Морозов и главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова ДЗМ Валерий Иванович Вечорко.

«Когда вы планируете подготовить специалиста, к нему нужно найти ключик, — сказал Дмитрий Анатольевич. — Принципиально важным является то, чтобы молодой человек сразу попадал внутрь функционирующей системы, где есть старшие и молодые, где есть модели адаптации на старте научного исследования. Все методики должны быть продуманы так, чтобы молодой специалист видел как результаты научной и лечебной деятельности, так и личностные. Мы должны воспитывать не только профессионала, но в первую очередь личность».

После завершения мероприятия все участники получили сертификаты Школы.

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