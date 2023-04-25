Звезда «Гарри Поттера» актер Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в серии фильмов о волшебнике, впервые стал отцом. Об этом во вторник, 25 апреля, пишет газета Daily Mail.

Актера и его партнершу, американскую актрису Эрин Дарк, заметили с детской коляской в Нью-Йорке. Издание опубликовало фотографии звездной пары на прогулке с новорожденным.

В газете напомнили, что Рэдклифф и Дарк познакомились на съемочной площадке фильма «Убей своих любимых» в 2012 году. Актеры встречаются более 10 лет.

О том, что пара ждет ребенка, в конце марта сообщило издание The Sun.

Ранее, 18 марта, стало известно, что американский актер Маколей Калкин стал отцом во второй раз, рождение второго сына держалось в тайне от общественности несколько месяцев. Ребенок родился накануне празднования католического Рождества в 2022 году.