Липецкие спасатели вызволили из трубы застрявшего ежа

В Липецке сотрудники приюта «Счастливый берег» спасли застрявшего в трубе ежа, сообщает пресс-служба организации в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 24 апреля в одном из заброшенный зданий на улице Игнатьева. Ежа, который не мог выбраться из трубы, обнаружили дети. Через службу «112» они вызвали спасателей, пишет GOROD48.

Специалисты приюта выехали на место и при помощи инструментов вызволили зверя из заточения. Пострадавшее животное сперва испугалось, но потом отошло от шока и убежало в привычное место обитания, отмечает LipetskMedia.

Ранее в апреле сообщалось, что в Ставропольском крае инспекторы ГИБДД спасли жизнь молодому ястребу, который вышел из леса во время их дежурства. У птицы были повреждены глаз и крыло.