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Васильева рассказала о домогательствах Навального

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Личный окулист осужденного блогера Алексея Навального (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Алексея Навального), глава организации, включенной в перечень НКО-иноагентов, «Альянс врачей» Анастасия Васильева в интервью Вячеславу Манучарову рассказала об опыте сотрудничества с Навальным, а также заявила о домогательствах с его стороны.

Васильева с 2017 года являлась лечащим врачом блогера. Их встреча произошла в апреле, когда во время президентской кампании неизвестные плеснули оппозиционеру зеленкой в лицо и повредили глаз. Она также консультировала его семью и помогала во время инцидента с отравлением в августе 2020 года. Их взаимодействие на уровне рабочих отношений было связано с сотрудничеством «Альянса врачей» и ФБК (организация, признанная экстремистской).

По словам Васильевой, профсоюз по решению самого оппозиционера назывался его именем, что ставило под угрозу всех участников. Навальный делал это для того, чтобы заработать политические очки, при этом совершенно не думая о простых людях. Основным мотивом была корысть и желание выстроить образ идеального правоборца, который освещает все недостатки России, обвиняя в этом действующую власть, заявила Васильева.

В качестве примера врач привела ситуацию с поездкой в больницу города Няндома, где вместо помощи оппозиционер только лишь показывал «все ужасы» регионального медучреждения, чтобы намеренно вызвать волнение в обществе, это была манипуляция, считает председатель профсоюза.

«Моя задача была это изменить, а его задача была показать этот кошмар. Понимаете, разные ценности <...> Это политика, она создана для того, чтобы зарабатывать какие-то очки. Политически очки выражаются в нестабильности», — рассказала Васильева.

Говоря о двуличности политика, врач также поделилась историей, связанной с навязчивыми знаками внимания от Навального. Она также подтвердила, что у них был роман в тот период, когда она ухаживала за ним после инцидента с зеленкой. По ее словам, он был настойчивым и трактовал обычную заботу как симпатию.

«И тогда у него возникает какое-то право на меня как на женщину. Вот знаете, есть такие мужчины, которым надо «вынь да положь». Вот Алексей, к сожалению, такой человек. <...> У него три главные мотивации: власть, еда и секс».

Васильева призналась, что для нее такое поведение было «ошеломительной наглостью», напомнив, что у Навального есть жена.

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20 октября прошлого года против Навального завели новое уголовное дело об экстремизме.

Ранее, в марте 2022 года, политика признали виновным в оскорблении суда, а также в особо крупном мошенничестве. Блогера приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей.

14 июня Навального этапировали из Покровской колонии № 2. Позже председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Сергей Яжан заявил, что блогер этапирован в ИК-6 строгого режима.

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