В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают о приемной кампании в вузы в 2023 году. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 25 апреля, проходит пресс-конференция, посвященная предстоящей приемной кампании в высшие учебные заведения.

Какие направления подготовки будут популярны у будущих студентов? Как будет проводиться зачисление абитуриентов из новых регионов России? Планируются ли нововведения в образовательную программу университетов? Каким будет переход к новой системе высшего образования?

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