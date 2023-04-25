В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают о приемной кампании в вузы в 2023 году. Трансляция
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают о приемной кампании в вузы в 2023 году. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 25 апреля, проходит пресс-конференция, посвященная предстоящей приемной кампании в высшие учебные заведения.
Какие направления подготовки будут популярны у будущих студентов? Как будет проводиться зачисление абитуриентов из новых регионов России? Планируются ли нововведения в образовательную программу университетов? Каким будет переход к новой системе высшего образования?
Участники:
- Алексей Лубков, ректор МПГУ;
- Борис Падалкин, первый проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- Наталья Чеснокова, проректор РУДН по организации приема;
- Аюрика Батуева, начальник управления «Приемная комиссия» РЭУ им. Г.В. Плеханова.