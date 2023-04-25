Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава Еврокомиссии сообщила о выделении Украине очередного транша в €1,5 млрд
Общество
В Москве открылся первый ресторан Rostic’s
Общество
Генпрокуратура проверит главу киргизского представительства пирамиды Finiko
Политика
Посол Молдавии в Москве прибыл в МИД РФ
Экономика
ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты по России
Мир
Великобритания запросила заседание СБ ООН по Судану на 25 апреля
Мир
Мадуро поддержал выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН
Мир
Военнослужащий РФ сообщил об обстреле ВСУ эвакуационных групп
Мир
Посол Антонов сообщил об очередной отмене властями США церемонии на Эльбе
Мир
МИД РФ указал на готовность защищаться всеми средствами при агрессии
Мир
В администрации Байдена усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
Мир
Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году
Мир
Netflix заявил о планах инвестировать $2,5 млрд в Южную Корею
Сюжет:

В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают о приемной кампании в вузы в 2023 году. Трансляция

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 25 апреля, проходит пресс-конференция, посвященная предстоящей приемной кампании в высшие учебные заведения.

Какие направления подготовки будут популярны у будущих студентов? Как будет проводиться зачисление абитуриентов из новых регионов России? Планируются ли нововведения в образовательную программу университетов? Каким будет переход к новой системе высшего образования?

Участники:

  • Алексей Лубков, ректор МПГУ;
  • Борис Падалкин, первый проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана;
  • Наталья Чеснокова, проректор РУДН по организации приема;
  • Аюрика Батуева, начальник управления «Приемная комиссия» РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023