Власти США отклонили запрос российских дипломатов на проведение торжественной церемонии по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат на реке Эльбе в 1945 году. Об этом 25 апреля сообщил посол РФ Анатолий Антонов.

«Нам всё труднее достучаться до официального Вашингтона относительно важности сохранения памяти и совместной работы по увековечиванию героев тех времен. <...> Такое отношение оскорбительно не только для ветеранов двух стран, но и для всех, кто помнит их великий подвиг», — заявил он.

Тем не менее, подчеркнул Антонов, российская сторона всегда чтила вклад американских военнослужащих и простых граждан в борьбу с фашистскими захватчиками, и это не изменится ни при каких обстоятельствах.

По словам главы российской дипмиссии, подобные исторические даты напоминают о тяжелых потерях всех вовлеченных народов, а также являются предостережением для будущих поколений. Антонов призвал оберегать мемориалы, посвященные событиям и выдающимся деятелям времен Второй мировой войны, а также всячески поощрять уважительное отношение к тем, кто отдал жизнь за свободу.

«Сегодня общая задача бороться за мир и безопасность против ростков коричневой чумы, которые дали бурные всходы на Украине и в ряде европейских государств. Против любых попыток оправдать нацистских преступников и их пособников. Жить и укреплять оборону родины можно лишь помня уроки истории», — заявил посол.

Мемориал «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном открыли в апреле 1995 года в честь встречи войск СССР и США, которая состоялась в районе города Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года. Это событие стало высшей точкой союзнических отношений стран антигитлеровской коалиции.

В 2022 году власти Штатов отменили традиционную памятную церемонию в качестве санкционной меры против России за проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса.