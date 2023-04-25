Ряду россиян повысят пенсию с 1 мая

Ряду граждан РФ начиная с 1 мая повысят пенсии. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Так, по ее словам, доплата в размере 7,5 тыс. рублей полагается лицам, достигшим 80-летнего возраста.

Кроме того, индексацию вернут пенсионерам, уволившимся в начале текущего года, и тем, кто в течение апреля предоставит дополнительные документы для учета нового стажа. Отдельное заявление для этого писать не нужно.

Большая часть изменений в социальном положении пенсионеров фиксируется в базе данных Социального фонда. В соответствии с этой информацией автоматически рассчитывается актуальная сумма выплат. Тем не менее, существует ряд обстоятельств, которые требуют дополнительного подтверждения.

Например, людям старше 80 лет и инвалидам первой группы могут назначить компенсационную выплату в 1,2 тыс. рублей, если найдется трудоспособный человек, согласный за ними ухаживать. Если у пенсионера на иждивении оказались близкие родственники, размер надбавки составит треть фиксированной выплаты. В этих случаях пенсионер извещает Социальный фонд и может рассчитывать на изменение выплат.

Ранее, 22 апреля, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о том, что представители особо тяжелых профессий, а также жители Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем имеют право на повышенную пенсию.

19 апреля Госдума приняла закон об увеличении до 2,8 млн с 1,4 млн рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям. Документ был подготовлен в целях реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда глава государства указал на необходимость гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и предложил вдвое повысить страховое покрытие для таких сбережений.