Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минэк выступил за продление налоговых льгот для самозанятых
Экономика
Авиабилеты по России в летний сезон подорожали на 5–10%
Экономика
ЦБ предложил упростить комплексную реструктуризацию кредитов
Общество
Госдума рассмотрит проект о праве на усыпление бездомных собак
Мир
Рябков призвал Запад проявить уважение к геополитическим оценкам РФ
Мир
Польша намерена продлить запрет ввоза агропродукции с Украины до конца года
Мир
Депутаты парламента Сербии не поддержали введение санкций против РФ
Мир
Украинские военнопленные призвали Зеленского ускорить процесс обмена
Мир
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Армия
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Происшествия
ВСУ снова обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО
Мир
Захарова оценила заседание Совбеза ООН под председательством Лаврова
Мир
Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы

Ряду россиян повысят пенсию с 1 мая

Доцент РЭУ Иванова-Швец заявила о повышении пенсии россиянам старше 80 лет с 1 мая
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ряду граждан РФ начиная с 1 мая повысят пенсии. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Так, по ее словам, доплата в размере 7,5 тыс. рублей полагается лицам, достигшим 80-летнего возраста.

Кроме того, индексацию вернут пенсионерам, уволившимся в начале текущего года, и тем, кто в течение апреля предоставит дополнительные документы для учета нового стажа. Отдельное заявление для этого писать не нужно.

Большая часть изменений в социальном положении пенсионеров фиксируется в базе данных Социального фонда. В соответствии с этой информацией автоматически рассчитывается актуальная сумма выплат. Тем не менее, существует ряд обстоятельств, которые требуют дополнительного подтверждения.

Например, людям старше 80 лет и инвалидам первой группы могут назначить компенсационную выплату в 1,2 тыс. рублей, если найдется трудоспособный человек, согласный за ними ухаживать. Если у пенсионера на иждивении оказались близкие родственники, размер надбавки составит треть фиксированной выплаты. В этих случаях пенсионер извещает Социальный фонд и может рассчитывать на изменение выплат.

Старость на радость: кабмин поддержал увеличение страховки пенсионных накоплений в НПФ
Станут ли граждане больше доверять негосударственным фондам

Ранее, 22 апреля, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о том, что представители особо тяжелых профессий, а также жители Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем имеют право на повышенную пенсию.

19 апреля Госдума приняла закон об увеличении до 2,8 млн с 1,4 млн рублей предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям. Документ был подготовлен в целях реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда глава государства указал на необходимость гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и предложил вдвое повысить страховое покрытие для таких сбережений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023